Молдавский путешественник приглашает всех в кругосветную экспедицию

К путешествию может присоединиться каждый желающий, есть четыре свободных места, заявил организатор этой экспедиции Геннадий Шатов в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Каждый участник станет опытным моряком и судоводителем. Это целый комплекс. Люди сначала привыкают к качке. Обычно недели достаточно для адаптации организма и вестибулярного аппарата. Первое время люди больше отдыхают и спят. Потом человек просто горит, я видел эти светящиеся глаза, когда он поднимает парус и аж трепещет. Это здорово!", — рассказал Шатов.

Присоединиться к путешественникам можно на любом этапе, но необходимо заранее сообщить о своем желании. Как объяснил Шатов, в ближайшие полгода их яхта будет находиться в Средиземном море, к концу года они отправятся к Карибским островам. В следующем году запланировано пересечение Тихого океана, а после — воды юго-восточной Азии.

"Я бы предлагал ориентироваться даже не по карте, а по временным возможностям. Например, если у вас отпуск в сентябре, вы говорите нам, а мы сообщаем, где будем находиться", — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что мероприятие это не туристическое, передвижение яхты зависит от ветров и других погодных условий. По словам Шатова, не будет возможности планировать поездку за полгода, а также желающих присоединиться не получится ждать.

"Участие в экспедиции предусматривает широкую гамму динамичных решений", — подытожил путешественник.