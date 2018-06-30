Слезы и разочарование: реакция аргентинцев на поражение сборной на ЧМ-2018

Смотрите на видео, как отреагировали болельщики на вылет финалиста прошлого чемпионата мира по футболу.

Сборная Франции в первом матче 1/8 финала со счетом 4:3 победила команду Аргентины.

Игра прошла в Казани. На стадионе присутствовали 42 тысячи 873 зрителя. Уже на 13-й минуте пенальти реализовал Антуан Гризманн, затем дважды отличились аргентинцы – Анхель ди Мария на 41-й минуте и Габриэль Меркадо на 48-й. После этого французы вновь перехватили инициативу и забили трижды. Бенжамен Павар сравнял счет на 57-й минуте, а затем дубль оформил Килиан Мбаппе (64-я и 68-я минуты). Еще один мяч на 93-й минуте забил аргентинец Серхио Агуэро, но спасти свою команду от поражения ему не удалось.

Таким образом, французы стали первыми четвертьфиналистами ЧМ-2018. Их соперник определится по итогам противостояния Уругвая и Португалии.