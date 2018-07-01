Что подарил молдавский господарь Александр Добрый армянам

После образования Молдавского княжества армяне, проживающие на его территории, получили важную привилегию.

Что принес в дар армянам молдавский господарь Александр Добрый, рассказал в ходе передачи "Этносы Молдовы — история армян" в пресс-центре Sputnik Молдова историк Эдуард Алхазов.

"Примерно через 50 лет после образования Молдавского княжества Александр Добрый даровал армянам их собственную митрополию и место в тогдашней столице молдавского княжества — Сучаве", — заявил Алхазов.

Историк отметил, что в Румынии в 1975 году был опубликован документ, подтверждающий этот факт.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Штефан чел Маре (Великий) - хранитель Земли Молдавской

"Аванес, епископ армянский, пришел к нашему престолу молдавскому. И так мы даровали армянскому епископу церкви и священников, по своему положению по всей нашей стране он будет епископскою властью над армянами. Место положение в Сучаве, в нашей крепости", — говорится в документе.

Также Алхазов привел сведения Дмитрия Кантемира о молдавском господаре армянского происхождении Иоанне Лютом: "Иоан по прозвищу армянин. Он отлично знал греческие и латинские языки. Жаждал освобождения из-под власти турок и страстно стремился к свободе своего молдавского народа".

Полную версию передачи можно посмотреть по этой ссылке.