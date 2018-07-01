Россияне празднуют победу над испанцами на ЧМ-2018

Сборная России в серии пенальти обыграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в РФ.

Российские боллельщики празднуют победу сборной над испанцами в 1/8 финана чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ.

© Sputnik / Антон Денисов Президент Молдовы об игре россиян и испанцев: сборная России - молодцы

Матч прошел в Москве. На стадионе "Лужники" присутствовали 78 тысяч 11 зрителей. Уже на 12-й минуте счет был открыт. Мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел от ноги защитника россиян Сергея Игнашевича. На 41-й минуте хозяева мундиаля восстановили равновесие. За игру рукой в своей штрафной был наказан желтой карточкой и назначением пенальти Жерар Пике. Стандарт реализовал нападающий "Зенита" Артем Дзюба — 1:1. Именно с таким счетом завершилось основное и дополнительное время поединка.

В решающий момент Акинфеев отразил пенальти Коке и Яго Аспаса. Таким образом, россияне обыграли испнацев в серии пенальти.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком этого матча.