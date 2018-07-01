Россия ликует: болельщики празднуют победу на Испанией на ЧМ-2018

Смотрите на видео, как болельщики сборной России отпраздновали победу своей команды над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Матч прошел в Москве. На стадионе "Лужники" присутствовали 78 тысяч 11 зрителей. Уже на 12-й минуте счет был открыт. Мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел от ноги защитника россиян Сергея Игнашевича. На 41-й минуте хозяева мундиаля восстановили равновесие. За игру рукой в своей штрафной был наказан желтой карточкой и назначением пенальти Жерар Пике. Стандарт реализовал нападающий "Зенита" Артем Дзюба — 1:1. Именно с таким счетом завершилось основное и дополнительное время поединка.

Судьбу встречи решила серия пенальти, в ходе которой Акинфеев отразил пенальти Коке и Яго Аспаса.