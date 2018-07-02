Какую роль сыграл Манук-бей Мирзаян в подписании "Бухарестского мира"

Историк Эдуард Алхазов рассказал в ходе мероприятия в пресс-центре Sputnik Молдова о том, какую роль сыграл турецкий и российский государственный деятель Манук-бей Мирзаян в подписании Бухарестского мира 1812 года, завершившего русско-турецкую войну 1806-1812 годов, согласно которому Бессарабия отошла к российской стороне.

"Будучи армянином по происхождению он видел, что делается с дунайскими княжествами, в частности с Молдовой и Валахией. Видел тяжести своего народа. Он принял решение служить России. Он активно участвовал в заключении Бухарестского мира, переговоры проходили в его имении. Несмотря на давление французского консула на султана, ему удалось объяснить, что последствия могут быть хуже, и на этих условиях был заключен мир", — заявил Алхазов.

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Этот мирный договор был подписан всего за 26 дней до вторжения армии Наполеона в Россию. Это было важно для России — освободить свои войска, — подчеркнул эксперт.

"К сожалению, западная Молдова не вошла в состав России, хотя первоначальные планы были шире. Дальнейшие события тоже показали, что европейские державы не хотели расширения России. Поэтому не удалось княжество целиком включить", — уточнил Алхазов.