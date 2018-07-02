"Кипящий" стадион: Россия по пенальти выиграла у Испании

Смотрите на видео, как отреагировали болельщики на стадионе "Лужники" на решающий сейв вратаря Игоря Акинфеева.

Матч между Россией и Испанией на ЧМ-2018 прошел в Москве. На стадионе "Лужники" присутствовали 78 тысяч 11 зрителей. Уже на 12-й минуте счет был открыт. Мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел от ноги защитника россиян Сергея Игнашевича. На 41-й минуте хозяева мундиаля восстановили равновесие. За игру рукой в своей штрафной был наказан желтой карточкой и назначением пенальти Жерар Пике. Стандарт реализовал нападающий "Зенита" Артем Дзюба — 1:1. Именно с таким счетом завершилось основное и дополнительное время поединка.

Судьбу встречи решила серия пенальти, в ходе которой Акинфеев отразил удары Коке и Яго Аспаса.

Именно голкипер российской команды был признан лучшим игроком этого поединка.

В четвертьфинале подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Хорватии, победившей датчан также в серии пенальти. Этот матч состоится в Сочи 7 июля.