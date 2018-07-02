Невесты тоже любят футбол: необычный матч прошел в Казани

Необычную игру организовали в Казани. Не жалея нарядов и наступая друг другу на юбки, девушки сражались за мяч.
Атмосфера чемпионата мира, проходящего в России, захватила даже невест.
Что будет, если совместить футбол и свадьбу? Белоснежные юбки, кружевные оборки… мяч, грязь и кроссовки! Смотрите на видео, как прошел футбольный матч невест.
Необычную игру организовали в Казани. Не жалея нарядов и наступая друг другу на юбки, девушки сражались за мяч.
Атмосфера чемпионата мира, проходящего в России, захватила даже невест.
Молдавский историк рассказал интересные подробности о подписании Бухарестского мирного договора.
Чемпионат мира по футболу-2018 в России увлек не только миллионы болельщиков по всему миру, но и их домашних питомцев.
Смотрите на видео, как отреагировали болельщики на стадионе "Лужники" на решающий сейв вратаря Игоря Акинфеева.
Смотрите на видео, как болельщики сборной России отпраздновали победу своей команды над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Стали известны некоторые детали в деле об убийстве на Буюканах: сына известного молдавского аналитика Анатола Цэрану похоронили в понедельник.
Национальный банк Молдовы установил обменный курс на второй день рабочей недели: лей незначительно укрепится по отношению к основными валютам.
Пятерых человек обвиняют в незаконной растрате государственных средств.
Националистически настроенные пользователи соцсетей использовали Праздник песни и танца в Латвии для того, чтобы поглумиться над нелатышами.
Посольство России в Литве ответило консерваторам на их предложение исключить дипмиссию из списка организаторов Дня русской культуры в Вильнюсе.
Глава эстонского правительства на саммите ЕС в Брюсселе высказался за создание лагерей для мигрантов и против распределения их по странам союза по квотам.
Российские поисковики заинтересованы в опыте белорусских коллег, готовы приглашать их для обучения волонтеров на новой площадке на базе университета спецназа в Гудермесе.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оскорбил своего преемника Георгия Маргвелашвили и потребовал вернуть ему гражданство, чтобы вновь заняться политикой на родине.
Серию работ о войне в Абхазии художника Александра Семенцова представили на выставке в Санкт-Петербурге.
В рамках второго этапа освоения месторождения "Шахдениз" начались коммерческие поставки азербайджанского газа в Турцию.
Уголовное дело в отношении брата экс-президента Армении и его детей принято в производство Специальной следственной службой страны.
Снимок французского актера Венсана Касселя в чапане опубликовал на своей странице в соцсети министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.
Многие студенты медицинских факультетов Кыргызстана настроены бросить учебу после новости о продлении сроков ординатуры.
В Таджикистане за полтора года прекращена деятельность 14 организованных наркогруппировок.
Всемирный банк и Азиатский банк развития предоставили Узбекистану 800 миллионов долларов на поддержку бюджета.
Сотрудник Госавтоинспекции Южной Осетии накануне профессионального праздника рассказал об интересных случаях из своей практики и поделился мнением о женщинах за рулем.
Националистически настроенные пользователи соцсетей использовали Праздник песни и танца в Латвии для того, чтобы поглумиться над нелатышами.
Посольство России в Литве ответило консерваторам на их предложение исключить дипмиссию из списка организаторов Дня русской культуры в Вильнюсе.
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