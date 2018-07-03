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Опасный отпуск: акула схватила женщину, а очевидцы продолжали снимать видео

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© Youtube / Storyful Rights Management

Пытаясь покормить хищника, отпускница едва сама не стала обедом. Смотрите на видео, как это произошло.

Отпуск может оказаться смертельно опасным, если вы в погоне за новыми впечатлениями забываете, что дикая природа ничуть не похожа на парк развлечений.

Женщина чуть не поплатилась жизнью, попытавшись покормить забавную и спокойную, на первый взгляд, акулу. Забыв о всякой осторожности, туристка по колено вошла в воду и попыталась накормить рыбу с руки —  и чуть сама не стала обедом.

Акула схватила женщину за ногу зубами и попыталась утянуть ее на глубину, как поступает этот вид хищных рыб с крупными млекопитающими. Запаниковав от боли и неожиданности, женщина начала тонуть, однако ее спас бросившийся на подмогу мужчина.

Заметим, что другие очевидцы продолжали снимать происходящее на мобильные телефоны, не пытаясь прийти на помощь. Как сообщает пресса Австралии, где произошел этот инцидент, женщина была госпитализирована с раной средней тяжести от укуса акулы, ее жизнь вне опасности.


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Теги:
летний отдых, акула, отпуск, Австралия
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