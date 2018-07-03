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Японские болельщики распевали "Катюшу" и скандировали "Россия"

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Смотрите на видео, как болельщики сборной Японии спели "Катюшу" перед матчем плей-офф на чемпионате мира.

Болельщики из Японии, приехавшие на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу со сборной Бельгии в Ростов-на-Дону, перед игрой пели "Катюшу" и пробовали блюда национальной кухни. 

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Коста-Рика
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Японцы шли на стадион в различных костюмах супергероев, с разукрашенными лицами. Российские болельщики активно фотографировались с ними, затем вместе пели русскую "Катюшу".

Сама игра завершилась в пользу бельгийцев. На 48-й минуте счет открыл японский полузащитник Гэнки Харагути, а на 52-й преимущество своей сборной увеличил японский хавбек Такаси Инуи. На 69-й минуте защитник бельгийцев воспользовался ошибкой вратаря соперника и сократил отставание в счете, а на 74-й полузащитник Маруан Феллаини восстановил равновесие в матче. На 94-й минуте хавбек Насер Шадли забил решающий гол, принеся победу Бельгии — 3:2.

Таким образом, бельгийцы сыграют в четвертьфинале с командой Бразилии. Этот матч пройдет 6 июля в Казани. Сборные Франции и Уругвая на этой же стадии встретятся 6 июля в Нижнем Новгороде. А команды России и Хорватии — 7 июля в Сочи.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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Теги:
песня, болельщики, Бельгия, Япония
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