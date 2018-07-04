Эпичное ДТП, где пострадали трое: видео аварии в центре Кишинева

Две машины всмятку, третьему авто досталось меньше: момент аварии, которая произошла в центре Кишинева, попал на видео.

ДТП, в которое попали сразу три автомобиля, произошло на перекрестке улиц Букурешть и Армянская накануне. В результате инцидента пострадавших нет.

По данным очевидцев ДТП, водитель Opel на красный сигнал светофора, пропустив всех, поворачивал по стрелке на улицу Армянскую и с крайней правой полосы хотел припарковаться на левой стороне дороги, где есть места для стоянки.

Вероятно, по причине того, что он не посмотрел по зеркалам, а водитель Toyota Prius на зеленый для него свет ехал по улице Армянской, машины столкнулись лоб в лоб. Из-за этого Opel задел и припаркованный рядом автомобиль марки Renault.