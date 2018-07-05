Последние матчи 1/8 финала ЧМ-2018: бурная реакция болельщиков

Бурное ликование после искренних переживаний и сгоревших в ходе матча нервов — примерно так можно охарактеризовать напряженные игры 1/8 финала, сыгранных в рамках проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Так, матч Швеция-Швейцария завершился победой скандинавов. "Фантастическая игра. Я думаю, что это было действительно круто", — так охарактеризовал прошедшую игру один из юных болельщиков сборной Швеции.

Победу над командой Колумбии отпраздновали и английские фанаты.

"Не могу описать, как я счастлив", — заявил один из них.

На видеокадрах видно, насколько сконцентрировано и искренне переживают болельщики за команды своих стран.