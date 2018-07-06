Футболисты сборных России и Хорватии рассказали, чего ждут от 1/4 финала

Футболисты сборной России и команды Хорватии поделились ожиданиями от очного противостояния в четвертьфинале мирового первенства по футболу.

В настоящее время обе команды продолжают готовиться к поединку.

"К седьмому числу все будут максимально готовы. Наша цель — дойти до финала. Мы всерьез на это рассчитываем. Игра с хорватами будет равная. Кто больше проявит характер, тот и будет владеть игрой", — сказал полузащитник российской сборной Александр Головин.

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Хорватские футболисты на легкую прогулку также не рассчитывают.

"Россия играет дома. Думаю, они тоже выберут наступательную тактику", — заявил сербский голкипер Даниэль Субашич.

Матч между сборными России и Хорватии будет заключительным на стадии четвертьфиналов. Он пройдет 7 июля в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт". Обслуживать поединок будет бразильская бригада арбитров во главе с Сандро Риччи.

Остальные игры 1/4 финала: Уругвай — Франция (6 июля, Нижний Новгород), Бразилия — Бельгия (6 июля, Казань) и Швеция — Англия (7 июля, Самара).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.