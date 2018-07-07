Нелегально работающим гражданам перерасчет пенсий не произведут

Для каждого гражданина Молдовы эту процедуру проведут индивидуально, заявила депутат на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Зависит от того, какой период времени отработал человек после выхода на пенсию, какая зарплата у него была, и какие отчисления он делал в фонд социального страхования. Важно, если гражданин работал нелегально, и его трудовые отношения не были оформлены индивидуальным контрактом с работодателем, а также не были сделаны отчисления в социальный фонд. Ему перерасчет не произведут", — уточнила Боднаренко.

Насколько повысят пенсию каждой категории пенсионеров сегодня никто сказать не может, все расчеты проведет Национальная касса социального страхования, добавила депутат.

"Пересмотрят сумму пенсии только по письменному обращению гражданина. То есть, если государство не обеспечит широкую информационную кампанию, люди не узнают о своем праве и не получат надбавок", — подытожила Боднаренко.