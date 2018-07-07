Сербы спели «Катюшу» в преддверии матча Россия – Хорватия

Популярная "Катюша" прозвучала в России в сербском исполнении. Болельщики из Сербии в унисон исполнили знаменитую песню, ассоциирующуюся у них с Россией. Сербы предвкушают футбольный матч Россия-Хорватия, который начнется в 21-00 7 июля.
Болельщики из Сербии с воодушевлением ждут предстоящей игры сборной России.
Популярная "Катюша" прозвучала в России в сербском исполнении. Болельщики из Сербии в унисон исполнили знаменитую песню, ассоциирующуюся у них с Россией. Сербы предвкушают футбольный матч Россия-Хорватия, который начнется в 21-00 7 июля.
Футболисты сборной России и команды Хорватии поделились ожиданиями от очного противостояния в четвертьфинале мирового первенства по футболу.
Житель США Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" побеждает в конкурсе в одиннадцатый раз.
Смотрите на видео, как игрок сборной Бразилии по футболу тренируется вместе с сыном.
Сборные Англии и Швеции стали четвертьфиналистами ЧМ-2018.
Сотрудница одного из коммерческих банков столицы Ирина Мельниченко рассказала корреспонденту Sputnik о том, по каким базовым признакам определить, что вам пытаются всучить бумажку вместо банкноты.
Двенадцать школьников, игроков местной юниорской футбольной команды, и их 25-летний тренер, запертые наводнением в десятикилометровой пещере Тхам Луанг на севере Таиланда с 23 июня, передали на поверхность письмо, адресованное родным.
Узнайте о множестве примет, поверий и обрядов на Ивана Купалу, который отмечается в субботу.
Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.
Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.
Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?
Тема "союзного роуминга", которую страны активно обсуждают не первый год, будет также поднята 10 августа в Смоленске.
В Сети набирает популярность ролик, снятый на одной из грузинских свадеб, где ревнивая жена не дает мужу отойти от себя ни на шаг.
Четырех хищников, выращенных в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, выпустят в дикую природу.
Действия Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на главу города Гянджи, приравняли к террористическому акту.
Годами 102-я военная база в Армении была крайним рубежом обороны СНГ. Про особенности службы здесь рассказал ее командир полковник Владимир Елканов.
Для кого День столицы стал особенным? Корреспондент Sputnik пообщался с жителями и гостями Астаны, которые пришли в центр, чтобы отметить праздник.
МВД Кыргызстана выносит на общественное обсуждение проект закона об ужесточении наказания за похищение невесты.
Жительница Согдийской области Таджикистана потратила все деньги, которые копила на хадж, на строительство автомобильного моста.
Государственный комитет туризма Узбекистана назвал факторы, которые сдерживают рост туристического потока в республику.
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.
Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.
Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik