Проиграли, но не сдались: Сборная России честно отработала на ЧМ-2018

Соцсети с утра буквально взорвались: несмотря на проигрыш российской сборной в игре с хорватами, болельщики подбадривают футболистов и благодарят их за честную и красивую игру, за то, что бились до последнего.
Российские футболисты не прошли дальше, проиграв Хорватии по пенальти, но болельщиков порадовали красивым футболом.
Соцсети с утра буквально взорвались: несмотря на проигрыш российской сборной в игре с хорватами, болельщики подбадривают футболистов и благодарят их за честную и красивую игру, за то, что бились до последнего.
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