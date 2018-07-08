Проиграли, но не сдались: Сборная России честно отработала на ЧМ-2018

Российские футболисты не прошли дальше, проиграв Хорватии по пенальти, но болельщиков порадовали красивым футболом.

Соцсети с утра буквально взорвались: несмотря на проигрыш российской сборной в игре с хорватами, болельщики подбадривают футболистов и благодарят их за честную и красивую игру, за то, что бились до последнего.