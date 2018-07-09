Ужасные последствия ливней в Японии: затопленные дома, перевернутые авто

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Всего за несколько дней в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ — 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима — 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в два-три раза превышает среднемесячную норму.

В результате разгула стихии погибли, по последним данным, 116 человек. Трое человек находятся без сознания, еще 61 числятся пропавшими без вести. К вечеру воскресенья спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах размещены более 32 тысяч человек. Без электричества остаются более 20 тысяч жилых домов.

Продолжают поступать сообщения о разрушениях и паводках. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма в зоне затопления оказались более 4,5 тысячи домов.

Ранее в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение отменить запланированную на 11-18 июля поездку в страны Европы и Ближнего Востока в связи с ситуацией на юге страны из-за ливневых дождей. В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов перенести намеченный на 11 июля в Брюсселе саммит с участием японского премьера и провести переговоры на следующей неделе в связи с гибелью людей после наводнения в Японии.