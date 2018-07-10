Разъяренный бык снял скальп с матадора на глазах у толпы - видео

В битве с животным Падилья потерял часть кожи на голове. Раненого матадора отвезли в больницу. Смотрите схватку человека и разъяренного животного на видео.
Известный матадор Хосе Падилья не успел увернуться от быка во время очередного раунда с рогатым соперником.
В битве с животным Падилья потерял часть кожи на голове. Раненого матадора отвезли в больницу. Смотрите схватку человека и разъяренного животного на видео.
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