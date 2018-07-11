Черчесов поделился впечатлениями об игре российской сборной на ЧМ-2018

Болельщики сборной команды России по футболу, в подавляющем большинстве своем, в соцсетях сошлись во мнении, что, как сами игроки, так и главный тренер Станислав Черчесов сделали все возможное для достойных, заслуживающих уважения матчей в ходе ЧМ-2018.

Однако наставник российской сборной поделился своими впечатлениями по сыгранным сборной России матчам.

"Есть две составляющие: моральная, по которой вопросов нет — страна была едина, все радовались и остались довольны, — и спортивная. Если в моральном плане мы победили, то в спортивном — нет. Это огорчает, потому что остановились в шаге от полуфинала. Возьми мы верх в серии пенальти в четвертьфинале, и в среду бы играли с Англией, у нас был бы шанс выйти в финал и побороться за титул, хотя в Россию никто не верил", — заявил Черчесов.

По его словам, огромную роль в поддержке российской сборной сыграли болельщики.

"Одна команда неспособна зарядить энергией всю Россию. Мы работали друг на друга. Мы дали стране повод для радости. Если бы команда играла плохо, таких эмоций не было бы.Невозможно с Испанией играть так же, как с Саудовской Аравией, насколько бы гордыми мы ни были. Есть команды сильнее нас, и это необходимо понимать", — подытожил Черчесов.