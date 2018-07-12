Болельщики из Хорватии взорвались от восторга после победы над англичанами

Полуфинальный футбольный матч ЧМ-2018 между Хорватией и Англией вымотал нервы болельщикам обеих сборных, отсюда и реакция фанатов на победу - бурное ликование.

Сборная Хорватии обыграла в среду сборную Англии на полуфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2-1. Игра проходила на стадионе "Лужники" в Москве.

Матч между сборными Англии и Хорватии выдался поистине нервным для болельщиков обеих команд.

После 90 минут основного времени судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. Первая дополнительная пятнадцатиминутка закончилась вничью. Однако во втором экстратайме хорваты усилиями Марио Манджукича, после паса Перишича, вывели свою сборную вперед: 2-1.

По окончании второго экстратайма, судья добавил еще четыре минуты дополнительного времени, однако англичанам не удалось сравнять счет. В итоге, победу одержали хорваты, выйдя в финал ЧМ-2018 по футболу.

После томительного ожидания, когда результат матча стал ясен, хорваты с неподдельным ликованием начали отмечать выход своей сборной в финал ЧМ-2018 по футболу. "Файры", флаги страны и взаимные братания — так восприняли болельщики новость о победе сборной Хорватии над командой Англии.