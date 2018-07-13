Бывший монах, тренер, герой: кто уберег тайских детей

Тренера тайских "Лесных вепрей" Экапола Чантавонга многие называют героем, благодаря которому детей удалось спасти. С его помощью юные футболисты сумели выжить в кромешной тьме, почти без пищи и воды, без теплых вещей.

Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде юные футболисты находятся в больнице города Чианграй, и к ним не пускают даже родителей. Однако в пятницу, 13 июля, матери одного из мальчиков разрешили пообщаться со своим 11-летним сыном, пусть и через стекло. Ребенок многое успел рассказать, затем женщина поделилась этой информацией с прессой.

По словам мальчика, ребята планировали провести в пещере не больше часа. Для юных спортсменов это была легкая прогулка, и они не взяли с собой никакой еды, были только чипсы и газированная вода, на которые они потратили 700 батов (около 20 долларов), чтобы отметить день рождения одного из детей. Этим они и питались более двух недель, пока их не отыскали спасатели.

Неожиданно для детей в пещере началось наводнение, спровоцированное проливным дождем. Наступающая вода заставила их удалиться от входа на расстояние около четырех километров.

В итоге дети пили воду, которая стекала по стенам пещеры. По ночам они спали, сбившись в один клубок, чтобы хоть немного согреться. Тренер научил их медитировать, чтобы справиться с голодом и страхом".