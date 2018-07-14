Гроза гитлеровцев: первый залп легендарной "Катюши" раздался 14 июля 1941 года - видео

В ночь на 14 июля фашистские войска захватили белорусскую Оршу. А утром заместитель начальника артиллерии Западного фронта генерал-майор Г.С.Кариофилли приказал капитану И.А.Флёрову нанести удар по Оршанскому железнодорожному узлу. В тот же день батарея дала залп и по переправе вражеских войск через реку Оршица. Переправа была разбита, а гитлеровцы потеряли много живой силы и техники.

Всего в период войны было разработано 78 вариантов пусковых установок для армии и флота; из которых 36 были приняты на вооружение. К концу войны в составе гвардейских минометных частей насчитывалось 38 отдельных дивизионов, 114 полков, 11 бригад и 7 дивизий реактивной артиллерии. Например, в боях за Берлин участвовало 219 дивизионов "катюш". Их залп составлял более 30 тыс. снарядов. Для этого потребовалось бы почти 840 полков ствольной артиллерии. Участник боев за Берлин, командующий артиллерией 1 —го Белорусского фронта маршал артиллерии В.И. Казаков отмечал: "Особенно сильное впечатление производили залпы "катюш" даже бывалых артиллеристов. Поражала стихия огня, которая ночью казалась более грозной, чем днем".

Это оружие также успешно применялось в 1945 г кораблями Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии в боях против Японии. Расчёты "Катюш" участвовали во всех крупных операциях.

По материалам из открытых источников.