Повар из Китая вырезал кубок ЧМ-2018 из тыквы - видео

Повар Чжоу Мэйсян из Китая сам на мундиале не был. Но видел кубок по ТВ и в Интернете. Вдохновившись итогами главного спортивного события "четырехлетки", Мэйсян вырезал копию кубка из из сладкого овоща.
Футбольная лихорадка ЧМ-2018 овладела, похоже, и кулинарами. Смотрите на видео, как повар из Поднебесной вырезал главный трофей международного турнира из тыквы.
Повар Чжоу Мэйсян из Китая сам на мундиале не был. Но видел кубок по ТВ и в Интернете. Вдохновившись итогами главного спортивного события "четырехлетки", Мэйсян вырезал копию кубка из из сладкого овоща.
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