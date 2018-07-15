Очевидцы засняли на видео огромную анаконду, ползающую по трассе

В Бразилии не только много диких обезьян, но и полно рептилий, встреча с которыми не сулит ничего хорошего.

В бразильском городе Манаус штата Амазонас анаконда пыталась переползти дорогу и полностью ее перекрыла. Очевидцы сняли огромную рептилию на видео. Длина змеи превышала в 3 метра. Хорошо, что мы не живем в Бразилии.