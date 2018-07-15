Реакция болельщиков в "Лужниках" на победу Франции

Финальная встреча, прошедшая на стадионе "Лужники" в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Франции. Смотрите на видео Sputnik Беларусь реакцию болельщиков.
Сборная Франции обыграла команду Хорватии в финале чемпионата мира по футболу, завершившегося в России, став двукратным победителем мирового первенства после победы на мундиале в 1998 году.
Финальная встреча, прошедшая на стадионе "Лужники" в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Франции. Смотрите на видео Sputnik Беларусь реакцию болельщиков.
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Финальная встреча чемпионата мира по футболу, которая прошла на стадионе "Лужники" в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу Франции.
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