ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

В понедельник в столице Финляндии проходит встреча президентов США и России.

В Кремле ранее сообщали, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT рассказал, что Москва рассчитывает на улучшение диалога с Вашингтоном.

Переговоры в Хельсинки: чего ждать от встречи Путина и Трампа>>>

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что "с нетерпением" ждет встречи со своим российским коллегой. При этом он не сомневается, что оппоненты его раскритикуют.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.Мероприятие в Хельсинки станет первой полноформатной встречей лидеров двух стран без привязки к саммитам.