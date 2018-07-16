Sputnik Fanzone: месяц футбола подошел к концу

Фанаты на протяжении месяца собирались в Sputnik Fanzone в Кишиневе и следили за главным спортивным событием этого лета.

Финальный матч стал одним из самых результативных в истории. Во время турнира преданные болельщики не пропускали ни одной игры в уютной фан-зоне. Там они обсуждали свои любимые команды, отмечали успешные действия футболистов, а самые искушенные вдавались в тактические детали игры.

Каждый матч вызывал у болельщиков море эмоций. В Sputnik Fanzone они становились свидетелями всех голов, удачи, а где-то и невезения своих любимцев. Радость побед и горечь поражений фанаты разделили вместе со спортсменами. Фан-зону посещали футболисты, спортивные комментаторы, футбольные эксперты и даже дипломаты.

Смотрите самые яркие моменты в видео Sputnik Молдова.