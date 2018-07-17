Молнии над Землей: как выглядит гроза из космоса

Астронавт Тим Пик снял с Международной космической станции и опубликовал в социальных сетях видео, на котором сотни молний ударяют в Землю.
Видеозапись была сделана в то время, когда МКС пролетала над Северной Африкой, Турцией и Россией.
"Твит" Тима Пика сопровождался комментарием: "Удивительно, сколько молнии может ударить в нашу планету за короткий срок".
В январе 2016 года Европейское космическое агентство опубликовало на своем канале Flickr селфи, которое британский астронавт Тим Пик сделал со встроенной в скафандр камеры во время своего первого выхода в открытый космос. Тим Пик, стартовавший в составе нового экипажа МКС в середине декабря на борту корабля "Союз ТМА-19М", стал первым мужчиной-астронавтом Великобритании и первым астронавтом этой страны на МКС.