Молнии над Землей: как выглядит гроза из космоса

Британский астронавт Тим Пик снял кадры с борта Международной космической станции, на которых видно, как выглядят раскаты молний во время грозы на Земле из космоса. Смотрите ускоренное видео.

Астронавт Тим Пик снял с Международной космической станции и опубликовал в социальных сетях видео, на котором сотни молний ударяют в Землю.

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Видеозапись была сделана в то время, когда МКС пролетала над Северной Африкой, Турцией и Россией.

"Твит" Тима Пика сопровождался комментарием: "Удивительно, сколько молнии может ударить в нашу планету за короткий срок".

В январе 2016 года Европейское космическое агентство опубликовало на своем канале Flickr селфи, которое британский астронавт Тим Пик сделал со встроенной в скафандр камеры во время своего первого выхода в открытый космос. Тим Пик, стартовавший в составе нового экипажа МКС в середине декабря на борту корабля "Союз ТМА-19М", стал первым мужчиной-астронавтом Великобритании и первым астронавтом этой страны на МКС.