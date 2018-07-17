Президентский сувенир: Путин подарил Трампу футбольный мяч ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Хельсинки подарил Дональду Трампу мяч с символикой ЧМ-2018.

© Sputnik / Sergey Guneev Результаты переговоров Трампа и Путина: как встретились два соперника

"Господин президент говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот — мяч. Теперь этот мяч на его стороне", — сказал Путин.

Трамп поблагодарил Путина за подарок.

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"Да, мы будем проводить ЧМ-2026, и я надеюсь, что мы также хорошо справимся с этой работой", — сказал Трамп и бросил его своей супруге Меланье.