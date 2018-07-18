Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед журналистами в Белом доме на несколько секунд отключилось электричество в тот момент, когда глава государства говорил о полном доверии американской разведке.
Крупнейшее с 2012 года наводнение в Китае, вызванное ливневыми дождями, привело к эвакуации более ста тысяч жителей региона: смотрите на видео, как "разгулялась" стихия.
В интервью телеканалу Fox News президент России Владимир Путин ответил на вопросы об изоляции России, новом оружии и деле Скрипалей.
Британский астронавт Тим Пик снял кадры с борта Международной космической станции, на которых видно, как выглядят раскаты молний во время грозы на Земле из космоса. Смотрите ускоренное видео.
Проклятие обрушилось на Молдову - фотофакт.
Новые подробности многочисленных обысков, которые прошли практически на всей территории Республики Молдова: двое человек объявлены в розыск, число фигурантов уголовного дела растет.
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В деревне грузинского региона Кахети местные жители обнаружили средневековую печь для обжига глины.
Скаковая лошадь из Абхазии по кличке Фаст-Керл заняла второе место в заезде на Кубок Минсельхоза России на скачках "Большой Краснодарский приз Дерби".
Непрекращающиеся ливни нанесли большой урон северу Азербайджана, серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья Губинского, Гусарского и Шабранского районов.
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Вашингтон может ввести пошлины на импорт урана из Казахстана – республика входит в число его главных поставщиков в Соединенные Штаты.
Россия отправит в кыргызстанские школы своих учителей и поможет решить проблему с нехваткой преподавателей.
В Таджикистане полиэтиленовые пакеты хотят заменить бумажными в целях сохранения чистоты окружающей среды.
Экспозиция, посвященная культурному наследию Узбекистана, будет выставлена для всеобщего обозрения в здании посольства республики в Москве.
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Оказавшийся в Риге француз решил нестандартно отметить победу своих соотечественников на чемпионате мира по футболу в Москве.
Американка обвинила власти Литвы в сокрытии военных преступлений ее деда, который оказался пособником нацистов и участвовал в истреблении евреев.
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