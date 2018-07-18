Трамп пошутил об отношениях с разведкой США, когда в Белом доме погас свет

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед журналистами в Белом доме на несколько секунд отключилось электричество в тот момент, когда глава государства говорил о полном доверии американской разведке.

Электричество в Белом доме отключилось ровно в тот момент, когда президент Дональд Трамп заявил о полном доверии американским разведслужбам. Ранее в американском разведывательном ведомстве заявляли о том, что Россия вмешалась в президентские выборы США 2016 года.

"Еще раз скажу: полностью доверяю и поддерживаю разведывательные службы США. Я полностью верю в наши разведслужбы", — заявил Трамп.

Как только подача электричества возобновилась, Трамп пошутил: "Упс, они выключили свет. Это, должно быть, агенты разведки. Ребята, все в порядке?", — добавил американский лидер.

Выступление Трампа в Белом доме приурочено к итогам его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли 16 июля в Хельсинки.