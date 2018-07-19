Вода по пояс - последствия сильного ливня в Краснодаре

Коммунальщики и МЧС работали в усиленном режиме, отмечает РИА Новости.
Сильный ливень буквально за пару часов затопил Краснодар: тем, кого дождь застал в пути, пришлось добираться домой на лодках. Смотрите на видео, как это было.
Коммунальщики и МЧС работали в усиленном режиме, отмечает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выступает на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации.
Пожилой человек превратил банальную съемку предложения руки и сердца в шикарное видео.
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Во время выступления президента США Дональда Трампа перед журналистами в Белом доме на несколько секунд отключилось электричество в тот момент, когда глава государства говорил о полном доверии американской разведке.
Российский лидер отметил, что движение по пути позитивных изменений в отношениях с Соединенными Штатами начато.
Председатель молдавского парламента Андриан Канду высказался по поводу назначения Дмитрия Козака специальным представителем российского президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, а также об ожиданиях в связи с этим событием.
Американский cенатор Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении "Северного потока-2".
В Латвии объявили набор добровольцев, которые готовы помочь в проведении визита папы римского в республику.
В Литве остановили показ мультфильма "Два хвоста", который транслировался в кинотеатрах на русском языке без субтитров.
Несмотря на повышение акцизов на алкоголь в Латвии приграничная торговля растет, принося республике немалые доходы и пробивая брешь в бюджете Эстонии.
Белорусские "секс-гуру" Алекс Лесли и Настя Рыбка, обвиняемые судом Таиланда по четырем статьям Уголовного кодекса, готовятся защищаться в суде.
Очевидцы сняли на видео момент спасения шестерых иностранных туристов на черноморском побережье Грузии.
В Абхазии похитили разыскиваемого Интерполом гражданина России – подробности рассказали в Генпрокуратуре республики.
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Инцидент в селе Паник — не что иное, как провокация против дружественных армяно-российских отношений, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Космодром "Байконур" начинают готовить к массовому запуску спутников связи OneWeb, перенеся из-за этого запланированные старты грузовых кораблей "Прогресс".
ГКНБ задержал мэра Бишкека Албека Ибраимова – градоначальник игнорировал вызовы следователя и угрожал правоохранителям.
Российская корпорация "Газпром" заявила о прекращении поиска полезных ископаемых в Таджикистане, посчитав деятельность на территории страны нецелесообразной.
Немецкая Siemens намерена построить промышленную ветровую электростанцию мощностью 100 МВт в Узбекистане.
Южная Осетия и Донецкая Народная Республика договорились развивать торговое сотрудничество и деловое партнерство.
В Латвии объявили набор добровольцев, которые готовы помочь в проведении визита папы римского в республику.
В Литве остановили показ мультфильма "Два хвоста", который транслировался в кинотеатрах на русском языке без субтитров.
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