В шаге от гибели: беркут схватил восьмилетнюю девочку

Нападение хищной птицы на ребенка во время этнофестиваля на Иссык Куле в Кыргызстане попало на видео.

Неизвестно, почему 15-летняя птица, регулярно участвующая в соревнованиях, решила напасть на ребенка, выбежавшего на поле во время проведения этнофестиваля на Иссык-Куле.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, пострадавшая девочка по имени Азиза является сестрой одного из организаторов фестиваля Назиры Акылбековой.

"Сестренка не заметила, как попала на поле, куда запускали беркутов. Тут больше виноваты мы. Ее состояние хорошее, наложили четыре шва на голову. Когти беркута немного вонзились в кожу, поцарапана спина. Она сейчас дома, ходит спокойно. Немного испугалась. Я регистрировала в то время участников. Азиза стояла напротив меня", — рассказала Акылбекова.