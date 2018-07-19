ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Выступление Владимира Путина на совещании послов и постпредов России

На встрече будут обозначены ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией. Особое внимание предполагается уделить вопросам, связанным с поддержанием глобальной безопасности и стабильности, противодействием распространению терроризма и экстремизма, с участием России в урегулировании региональных конфликтов и кризисов. Путин также затронет проблематику повышения эффективности евразийских интеграционных процессов, а также расширения взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с ведущими партнерами Российской Федерации.