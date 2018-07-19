Необычная кошечка появилась в зоопарке Кишинева

Дикая кошка с необычным окрасом стала новым обитателем Кишиневского зоопарка: что надо знать?

Кишиневский зоопарк пополнился новыми подопечными, прибывшими из Армении. Теперь посетители смогут познакомиться с камышовой кошкой. Как рассказал Sputnik замдиректора по зоологической части Александр Белинский.

"Кишиневский зоопарк пополнился новым обитателем — камышовой кошкой — три самца и самочка в возрасте двух лет. Это ценное приобретение для нас. Доставили их из Еревана (Армения). Хищники помещены в отдельный вольер", — сказал Белинский.

По его словам, это необычная дворовая кошка. Ее размеры чуть меньше рыси. Собеседник отметил, что рацион питания маленького хищника состоит из мяса, рыбы и живых кормов — мышей и цыплят.