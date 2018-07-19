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Видео с места гибели бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена

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© Sputnik . Тимур Батыршин

Смотрите на видео кадры с места, где произошло нападение на известного фигуриста Дениса Тена, скончавшегося в больнице от полученных ранений.

Корреспондент Sputnik Казахстан побывал на месте трагедии, куда местные жители несут цветы в память о спортсмене.

По предварительным данным департамента внутренних дел Алматы, на спортсмена 19 июля напали двое неизвестных. Тен застал воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки Тену было нанесено ножевое ранение. 

Фигурист Денис Тен
© Sputnik / Алексей Филиппов
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи умер от ножевого ранения хулиганов

Спортсмена в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию центральной городской клинической больницы. Предварительный диагноз — ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение сосудов, наружное кровотечение. Пациент потерял около трех литров крови. Ему была немедленно проведена операция, но, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь не удалось.

Исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы Алматы Ержан Куттыгожин заявил, что Тен поступил в больницу уже в состоянии клинической смерти.

Соболезнования в связи с кончиной Тена выражает все мировое спортивное сообщество.

Теги:
место гибели, фигурист, видео, смерть, Денис Тен
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