Черное море накрыло тайфунами

Рыбаки сняли смерч над Черным морем. Произошло это недалеко от Геленджика. Как написал в своем аккаунте в соцсетях один и очевидцев "воронки", смерч образовался и начал двигаться в сторону рыболовецкого судна в тот момент, когда происходила выборка трала.

"При этом цикле скорость судна очень маленькая порядка 2-3х узлов, но даже если бы мы шли и без трала максимальная скорость судна 12 узлов. Скорость смерча в разы выше и предсказать его направление могут только квалифицированные метеорологи!", — уточнил автор видео.

Позже он обратил внимание на еще одну водяную воронку меньшего размера, которая образовалась неподалеку. По словам очевидцев, спустя 30 минут смерч растворился в море и не приблизился к берегу.

Смерч (он же тайфун, торнадо), — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Развитие смерча из облака отличает его от некоторых внешне подобных и также различных по природе явлений, например, смерче-вихрей и пыльных (песчаных) вихрей. Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300-400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20-30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5-3 км.