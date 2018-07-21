"Все люди, как люди, а я звезда": проводницы исполнили сексуальный танец

Проводницы железнодорожной компании ТКС сняли свою версию хита исполнительницы Светланы Лободы "SUPERSTAR".
Ранее украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, представила в сети тизер клипа к своему последнему хиту Superstar.
Проводницы ж/д компании ТКС сняли свою версию летнего хита исполнительницы Светланы Лободы под названием SUPERSTAR: что из этого вышло - смотрите на видео.
Проводницы железнодорожной компании ТКС сняли свою версию хита исполнительницы Светланы Лободы "SUPERSTAR".
Ранее украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, представила в сети тизер клипа к своему последнему хиту Superstar.
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