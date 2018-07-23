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Пес-роллер покоряет своими спортивными навыками

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В сети набирает популярность ролик с маленьким псом смешанной породы из Китая, виртуозно исполняющим трюки на роликовых коньках. Смотрите на видео, как уверенно животное держится на роликах.

В очках и красном плаще чихуахуа-шарпей по кличке Дуо-Дуо демонстрирует свои невероятные навыки, виртуозно объезжая расставленные на дороге конусы.

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