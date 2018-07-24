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Муж решил проверить молодую жену на верность - что из этого вышло

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2006 0 0

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© Youtube / New Production pictures

Написав супруге записку, что "больше не может с ней жить и разводится", мужчина спрятался под кроватью. Смотрите в видеоролике, чем закончился безобидный, казалось бы, розыгрыш.

Эта история произошла в Кыргызстане, но может быть поучительной для мужчин из разных стран. По сюжету, мужчина решил проверить молодую жену на верность. Он оставил ей записку, что "больше не может с ней жить и разводится", а сам спрятался под кроватью, чтобы понаблюдать за реакцией супруги.

Обнаружив записку, женщина сделала звонок по телефону и … ушла. Удивленный муж расстроился, посчитав, что жена не была верна ему. Но прочитав записку, он понял, что ошибся.

В записке было написано: "Глупый, я пошла за хлебом. Твои ноги торчат из-под кровати". Чем завершился розыгрыш, смотрите на видео от Sputnik Кыргызстан.

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Теги:
розыгрыш, урок, видео, жена
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