Муж решил проверить молодую жену на верность - что из этого вышло

Написав супруге записку, что "больше не может с ней жить и разводится", мужчина спрятался под кроватью. Смотрите в видеоролике, чем закончился безобидный, казалось бы, розыгрыш.

Эта история произошла в Кыргызстане, но может быть поучительной для мужчин из разных стран. По сюжету, мужчина решил проверить молодую жену на верность. Он оставил ей записку, что "больше не может с ней жить и разводится", а сам спрятался под кроватью, чтобы понаблюдать за реакцией супруги.

Обнаружив записку, женщина сделала звонок по телефону и … ушла. Удивленный муж расстроился, посчитав, что жена не была верна ему. Но прочитав записку, он понял, что ошибся.

В записке было написано: "Глупый, я пошла за хлебом. Твои ноги торчат из-под кровати". Чем завершился розыгрыш, смотрите на видео от Sputnik Кыргызстан.

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