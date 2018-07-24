Убийственное пламя: пригород Афин в огне

Смотрите на видео, как быстро огонь перекинулся на жилой сектор - в результате стихии уже погибли почти полсотни человек.

Количество жертв постоянно увеличивается. На данный момент известно о 49 погибших в результате лесных пожаров в пригороде Афин, еще порядка 200 местных жителей пострадали и в данный момент находятся в больницах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдавский МИД призвал граждан республики отказаться от поездок в Грецию

Огонь вспыхнул из-за аномальной жары. В результате температура в регионе поднялась до 40 градусов, а порывистый ветер привел к тому, что пламя быстро перекинулось на жилые дома.

Курортные зоны от огня отделяют сотни километров моря.

На северо-востоке и западе от Афин объявлен режим чрезвычайного положения.

Пожар в стране стал сильнейшим за 10 лет.

Греция не справляется с огнем и просит помощи у других стран.