Убийственное пламя: пригород Афин в огне

Количество жертв постоянно увеличивается. На данный момент известно о 49 погибших в результате лесных пожаров в пригороде Афин, еще порядка 200 местных жителей пострадали и в данный момент находятся в больницах.
Огонь вспыхнул из-за аномальной жары. В результате температура в регионе поднялась до 40 градусов, а порывистый ветер привел к тому, что пламя быстро перекинулось на жилые дома.
Курортные зоны от огня отделяют сотни километров моря.
На северо-востоке и западе от Афин объявлен режим чрезвычайного положения.
Пожар в стране стал сильнейшим за 10 лет.
Греция не справляется с огнем и просит помощи у других стран.