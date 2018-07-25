Невеста спела песню бойцам спецназа, арестовавшим ее жениха - видео

Во время задержания невеста попыталась выяснить причину ареста. На вопрос: "За что?", девушка получила ответ: "Разберемся".
На опубликованном видео видно, как невеста села вместе с женихом в машину правоохранителей и, не желая заканчивать праздник, начала исполнять свадебную песню прямо в авто, а затем продолжила делать тоже самое уже в полицейском участке.
Как сообщили в Инспекторате полиции Кишинева, гости заведения вступили в конфликт с администрацией из-за возникшего непонимания по вопросу продуктов, которые должны были быть в меню. Конфликт чуть не перерос в потасовку, но администрация банкетного зала вызвала полицию. В результате задержали трех человек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В их числе оказался 30-летний жених и двое гостей.
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