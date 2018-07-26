Как выглядит кошмар наяву: голодные пумы хозяйничали на крыльце дома

Не зная, как поступить, супруги снимали незваных гостей на видео и попали в выпуски новостей.

Жители небольшого городка в американском штате Колорадо обнаружили на своем крыльце гостей, которых меньше всего ожидали увидеть — не одну, не две, а целых четыре пумы, которых иногда называют "горными львами".

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Встав рано утром, они не смогли выйти из дома — по террасе разгуливали четыре диких зверя, которые, впрочем, вели себя вполне мирно. Затаившись в доме, супруги стали снимать животных на видео, разговаривая шепотом, чтобы не спровоцировать хищников на нападение. Звери спокойно обследовали крыльцо, попили из фонтана, а затем ушли.

Считается, что увидеть даже одну пуму — это большая удача, если вы наблюдаете за ней из безопасного места, разумеется. А появление сразу четырех пум выглядит и вовсе невероятным, учитывая, что эти животные ведут строго одиночный образ жизни. Из Facebook эта история попала в выпуски новостей ведущих медиасетей США.

Пумы редко нападают на человека — за всю историю наблюдений, начиная с 1890 года, зафиксировано чуть больше ста нападений, абсолютное большинство из которых произошло в северной Канаде.