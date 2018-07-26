Еженедельный брифинг в МИД России: Москва объясняет свою позицию

В мероприятии примут участие представители российских и иностранных средств массовой информации.
Замдиректора департамента информации и печати МИДа Артем Кожин проводит брифинг по текущим вопросам внешней политики.
В мероприятии примут участие представители российских и иностранных средств массовой информации.
Россиянка Александра Ивлева (или Weld Queen, что в переводе означает — "королева сварки") является сварщиком и художником, она варит в вечерних платьях из огнеупорного брезента, носит маску как кокошник и создает скульптуры из металла.
Не зная, как поступить, супруги снимали незваных гостей на видео и попали в выпуски новостей.
Как выяснилось, девайс находился в воде более двух недель. Хозяйка гаджета была удивлена, когда ей сообщили о находке.
Смотрите на видео необычный поединок - три льва напали на крокодила.
Депутаты молдавского парламента утвердили налоговую реформу: некоторые граждане республики Молдовы не будут платить подоходный налог.
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Парламент решил ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными: обидчикам братьев наших меньших грозят штрафы в тысячи долларов, неоплачиваемый труд в пользу общества и тюремный срок.
Латвия продала Украине старый трамвай: Tatra T3 стоимостью 48 тысяч евро, более 30 лет проработавший в Риге, будет ходить в Мариуполе.
В Сейме Литвы заявили, что деятельность российской компании "Яндекс. Такси" может угрожать национальной безопасности республики.
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Белорусов и украинцев могут освободить от необходимости проходить собеседование на русском языке при получении российского гражданства.
В результате масштабного пожара в Афинах пострадали шесть граждан Грузии – информацию подтвердил грузинский посол в республике.
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Четверо молодых жителей Душанбе, которые намеревались примкнуть к террористической организации "Исламское государство" задержаны на таджикско-афганской границе.
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Южная Осетия переходит на цифровое вещание – в новом формате будут транслироваться 22 телеканала.
Латвия продала Украине старый трамвай: Tatra T3 стоимостью 48 тысяч евро, более 30 лет проработавший в Риге, будет ходить в Мариуполе.
В Сейме Литвы заявили, что деятельность российской компании "Яндекс. Такси" может угрожать национальной безопасности республики.
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