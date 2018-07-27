Путин пошутил, что сходит с Эрдоганом в ресторан

Эрдоган во время общения с Путиным в Йоханнесбурге, где проходил саммит БРИКС, заявил, что отношения Москвы и Анкары сейчас на подъеме, что беспокоит завистников.
"…Мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц", — сказал Эрдоган.
Чтобы разрядить атмосферу российский лидер напомнил турецкому коллеге о приглашении в ресторан.
— Вы меня в ресторан обещали пригласить, — обратился к Эрдогану Путин.
— Я приглашаю, — ответил тот.
— Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)", — пошутил Путин.