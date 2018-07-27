Путин пошутил, что сходит с Эрдоганом в ресторан

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнут поставлять российское мясо.

Эрдоган во время общения с Путиным в Йоханнесбурге, где проходил саммит БРИКС, заявил, что отношения Москвы и Анкары сейчас на подъеме, что беспокоит завистников.

"…Мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц", — сказал Эрдоган.

Чтобы разрядить атмосферу российский лидер напомнил турецкому коллеге о приглашении в ресторан.

— Вы меня в ресторан обещали пригласить, — обратился к Эрдогану Путин.

— Я приглашаю, — ответил тот.

— Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)", — пошутил Путин.