Всенощное бдение в честь 1030-летия крещения Руси

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнут поставлять российское мясо.
Незапланированное шоу увидели зрители спортивного состязания в одном из городов России: женщина избила борца в тот момент, когда он выполнял захват соперника.
На видео запечатлено, как огромная рыбина, не боясь людей, нагло ворует улов у разинувших рты рыбаков.
Смотрите в видеоролике, какое прекрасное настроение передает слушателям неизвестный уличный певец под пальмой.
Высший Евразийский совет утвердил решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.
Весенне-летняя сессия парламента Молдовы XX-ого созыва завершилась в пятницу – депутаты ушли на каникулы на пять недель.
В том, что дипломатическое представительство Молдовы появится в Индии, глава МИДЕИ заверил посла этой страны в РМ.
Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.
Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.
Ситуация в сельском хозяйстве Эстонии становится все более серьезной из-за сильнейшей засухи - к осени важнейший сектор экономики может оказаться на грани кризиса.
Площадь торфяных и лесных пожаров в Латвии за минувшие сутки выросла на 20%. Смотрите на видео, как белорусские спасатели ведут борьбу с огнем.
Бывший министр охраны окружающей среды настаивает на том, что над столицей Грузии навис фитохимический смог.
Кабмин Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров".
В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.
После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.
Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.
Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии.
Государственный музей имени Савицкого обратился за помощью к российским специалистам, чтобы восстановить картину, пострадавшую от системы пожаротушения.
Глава Северной Осетии вручил боксеру Мурату Гассиеву и его тренеру сертификаты на земельные участки.
Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.
Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.
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