Самое продолжительное полное лунное затмение XXI века

Самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке, совпадающее по времени с Великим противостоянием Марса и Солнца, можно наблюдать в пятницу.

Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, станет ярче Юпитера, и уступит в блеске только Солнцу, Луне и Венере. На небе он выделится яркой оранжевой окраской. Следующее Великое противостояние Марса произойдет только 15 сентября 2035 года. Продолжительность полного лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21.24 до 01.20), а полная фаза продлится 1 час 43 минуты (с 22.30 до 00.13). Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.