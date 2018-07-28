"Полонез Огинского" в исполнении "Песняров" стал хитом Интернета

Вокальная версия "Полонеза Огинского" в исполнении белорусского государственного ансамбля "Песняры" собрала более миллиона просмотров на YouTube.

Это видео набирает просмотры неспроста: потрясающие многоголосие, звучащее акапелла, завораживает. Текст песни написал Вячеслав Шарапов. Также у "Песняров" есть эта же композиция на белорусском языке. На сегодняшний день записи "Полонеза Огинского" с различных концертов ВИА собрали на YouTube более миллиона просмотров.

ВИА "Песняры" — легендарный белорусский коллектив, основанный народным артистом Владимиром Мулявиным в 1969 году. В 1989 году он стал Белорусским государственным ансамблем. Нынешний состав начал работу в 2003 году, сохраняя все лучшее, что было у "Песняров".

"Полонез Огинского" — музыкальное произведение в "ля минор", написанное литвинским композитором Михаилом Огинским в 1794 году под Молодечно (Минская область). На самом деле называется произведение "Прощание с Родиной".

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