Праздничное богослужение в Москве в честь дня Крещения Руси

В российской столице проходят мероприятия, посвященные празднованию 1030-летию Крещения Руси. Центром торжеств стала Соборная площадь Кремля, где впервые в новейшей истории России совершают литургию. Ее возглавляют патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

Президент России Владимир Путин также примет участие в торжественных мероприятиях.

Как рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, богослужение на Соборной площади Кремля было решено провести в связи с тем, что на него "соберутся во множестве прихожане московских храмов и храмов Московской области", и место должно найтись для всех. "Несколько тысяч человек мы здесь ожидаем", — сказал священник.

В праздничных мероприятиях в Москве также принимают участие представители Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской и Польской церквей, церкви Чешских земель и Словакии.

Празднование 1030-летия Крещения Руси в субботу пройдет под колокольный звон, который прозвучит днем не только по всей России, но и раздастся над большинством храмов Молдовы.

"Богослужения будут совершаться во всех храмах Русской православной церкви, и после служб в каждом храме, где имеется такая возможность, будет совершен праздничный колокольный звон. Вся Русская православная церковь будет оглашена звоном колоколов. В 12.15 начнется звон колоколов во всех храмах Москвы и Подмосковья, начиная с колокольни Ивана Великого", — сказал Волков.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.