Похоже на инопланетянина: жуткое существо терроризирует Азию – видео

Это обычная бабочка-медведица. А мохнатые щупальца — органы осязания. Насекомое ими дышит. А еще оно выделяет в огромных количествах фермоны для привлечения самок.
Видео, на котором запечатлен пугающий мотылек с большими отростками, покрытыми волосками, просмотрело в общей сложности более 40 миллионов пользователей сети. Чем же он так привлекает?
Это обычная бабочка-медведица. А мохнатые щупальца — органы осязания. Насекомое ими дышит. А еще оно выделяет в огромных количествах фермоны для привлечения самок.
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Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.
Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.
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